Bağışlanan soğanlar esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı

Bir hayırsever tarafından Bilecik Belediyesi’ne bağışlanan soğanlar, görevliler tarafından esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.

Esnaf ve vatandaşlar, yapılan çuval çuval soğan dağıtımdan duydukları memnuniyeti belirterek, hayırsever vatandaş ve belediye görevlilerine teşekkür etti. Belediye Başkanı Semih Şahin ise hayırsevere teşekkür ederek, ‘’İlimizdeki bir hayırseverin belediye başkanlığımıza verdiği soğanları, ilgili birimdeki arkadaşlarımız esnaf ve vatandaşlarımıza iş yeri ve evlerini ziyaret ederek teslim etti. Yardımlaşma ve dayanışmaya çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda bu tür güzel bir uygulamanın paydaşı olmaktan dolayı mutlu olduk. Hayırsever vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak bizler de elimizdeki imkanlar ölçüsünde esnaf ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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