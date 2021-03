Uluslararası proje toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

"Innovation And Transformation In EducationEğitimde Yenilik ve Dönüşüm" adlı projenin uluslararası toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Bakanlığı, A.B. Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülmekte olan Erasmus + programı ana eylem 2 okul eğitimi stratejik ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı ile Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa finanse edilen "Innovation And Transformation In Education Eğitimde Yenilik ve Dönüşüm" adlı projenin uluslararası toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.



Proje hakkında bilgi veren Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Akyol, "Ülkemizden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksek Okulu, Polonya'dan Gmina Mikolow adlı eğitim otoritesi ve Slaski Üniversitesi, Letonya'dan Daugavpils Pilsetas Izglitibas Parvalde adlı eğitim otoritesi ve Daugavpils Üniversitesi, İtalya'dan Comune Di Santeramo In Colle adlı eğitim otoritesi ve Bari Aldo Moro Üniversitesi'nden proje irtibat kişilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda proje kapsamında gerçekleştirilen ve devam eden çalışmalar ele alınarak ileriye yönelik kararlar alındı. Ayrıca, Covid19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen faaliyetler etraflıca değerlendirilerek yeni bir faaliyet planı oluşturuldu. Proje ortaklarımıza ve katılımcılara işbirliği çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, işbirliği çalışmalarının devamını dileriz" dedi.

