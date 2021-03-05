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Bilecik kent merkezinde görevli müzik öğretmenleri çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığındaki toplantıda, 20202021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılması planlanan projeler ve etkinlikler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan İl Müdürü Akyol, "Bu tarz çevrimiçi toplantılarını yapmayan devam ediyor. Bugün ise müzik öğretmenlerimiz ile bir araya geldik. 20202021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılması planlanan projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra farklı branşlardaki öğretmenlerimiz ile çevrimiçi toplantılarımız devam edecek" dedi.

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