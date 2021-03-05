Refüje çarparak takla attı: 1 yaralı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında bulunan refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, BozüyükBilecik arasında D650 karayolu üzerinde seyir halindeki 11 UB 686 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Ç., Karaköy mevkiine geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkana araç yolun sağ tarafında bulunan refüje çarparak takla atıp şarampole düştü. Kazada sürücü Yusuf Ç. hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.