11 yaşındaki çocuk belediye meclis toplantısında mahallesindeki köpekleri şikayet etti

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Meclisi toplantısına katılan 11 yaşındaki çocuk, oturduğu mahalledeki köpek çokluğunu dile getirerek şikayetçi oldu.

Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında mart ayı belediye toplantısı gerçekleştirildi. Çarşı mahallesi 98 ada 6 parselde imar palan değişikliği Sağlık Bakanlığından hasta naklinde kullanılmak üzere ambulans temini ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere binek araç alınması konuları kabul edildi.

Pazaryeri Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında 11 yaşındaki Burak Uzun da toplantıya misafiri olarak katılarak, mahallesindeki sorunları Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e ve meclis üyelerine anlattı. Mahallesindeki sokak köpeklerinden rahat oyun oynayamadıklarını dile getiren Burak Uzun, “Mahallemizde o kadar çok sokak köpeği var ki bizler onlar yüzünden dışarıya çıkamaz oyun oynayamaz olduk. Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ablamızdan sokak köpeklerine bir çare bulması için bu gün buraya geldim” dedi.



"İsteği kısa zamanda çözüme kavuşacak"

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 11 yaşındaki Burak Uzun’a meclis toplantınsa katıldığı için teşekkür ederken konu ile ilgileneceği sözünü vererek, “Bu ayki meclis toplantımızı Belediye Meclis üyelerimiz ile gerçekleştirdik. Alığımız kararlar ilçemize hayırlı olsun. Belediye meclis üyesi arkadaşlarıma ilçemiz için özverili çalışmalarından ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Toplantımıza misafir olan 11 yaşındaki Burak kardeşimizin sorunlarını dinledik kendisine buraya gelerek mahallesinin sorunlarını bize anlattığı için teşekkür ederim, isteği kısa zamanda çözüme kavuşacak” dedi.

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