Jandarmadan hız ve takograf denetimi Bilecik'te 23 araca 11 bin 539 TL trafik idari para cezası yazıldı, 7 araç trafikten men edildi

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Trafik Timleri sorumluluk bölgesinde hız ve takograf denetimi yaptı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun bir şekilde araç kullanmaya yöneltmek, algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak, meydana gelen trafik kazalarında ölüm ve ağır yaralanmaları önlemek amacıyla hız ve takograf denetimi yaptı. Ekipler bu kapsamda, icra edilen denetim ve kontrolde 691 araç kontrol edilmiş, trafik kural ihlalinde bulunan 23 araca 11 bin 539 TL trafik idari para cezası uygulanarak 7 araç trafikten men edilmiştir.

Öte yandan trafik denetimlerinin etkin, sürekli ve yoğun şekilde yürütülerek trafik güvenliğini arttırmak amacıyla, jandarma trafik timlerince hız denetimlerine devam edileceği bildirildi.

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