BŞEÜ'de “Eğitim Kalitesi Toplantıları” devam ediyor

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik ve sosyal alanlarda yapılan çalışmalar hakkında öğretim üyelerini bilgilendirmek için düzenlenen “Eğitim Kalitesi Toplantıları” yapılan iki oturumla devam etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, başkanlığında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun ile Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, gerçekleşen toplantılarda üniversitede görev yapan doçent doktor öğretim üyeleriyle bir araya gelindi. Üniversitenin gelecek vizyonu, eğitim kalitesi, URAP sıralamasındaki yeri, uluslararası bir üniversite olma çalışmaları ve eğitim politikaları gibi temel başlıkların değerlendirildiği toplantılarda katılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.

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