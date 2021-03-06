BŞEÜ'ye Peyzaj Mimarlığı bölümü açılıyor

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Peyzaj Mimarlığı bölümü açılması teklifi, Yükseköğretim Yürütme (YÖK) Kurulunca kabul edildi.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünün, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Peyzaj Mimarlığı bölümü ile Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı açılması teklifi incelenmiş olup ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, açılacak olan yeni bölümün üniversitelerine, Bilecik'e ve Türkiye geleceğine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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