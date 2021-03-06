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Kontrollü normalleşmenin ilk hafta sonunda sokaklar yine doldu Yüksek riskli kategoride bulunan Bozüyük'te vatandaşların çoğunun mesafe kurallarına uymadığı görüldü

İHA

Kontrollü normalleşmenin ilk hafta sonunda sokaklar yine doldu Yüksek riskli kategoride bulunan Bozüyük'te vatandaşların çoğunun mesafe kurallarına uymadığı görüldü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kontrollü normalleşmenin başlangıcı olan ilk hafta sonu uygulamasında havanın da iyi olmasıyla birlikte sokaklar doldu taştı. İlçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi üzerinde öğlen sonu vatandaşların yoğunluğu objektiflere yansıdı.
Mart ayı ile birlikte koronavirüsle mücadelede yeni bir dönem başladı. Kontrollü normalleşmenin ilk hafta sonu uygulamasında ise 13 haftadır sokağa çıkamayan vatandaşların cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdukları gözlendi. Turuncu renkte ve yüksek riskli kategoride bulunan ilçede sokağa çıkan vatandaşların maske takmalarına rağmen bir çoğunun mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Yetkililer vatandaşlara biraz daha sabırlı olunması tavsiyesinde bulunurken yüksek riskli halde bulunan ilçede kurallara uyarak daha kısa sürede normalleşilenileceği vurgusu yapıldı.

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