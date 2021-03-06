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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde kontrollü normalleşme denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerle ilgili olarak açıklamada bulunan Belediye Başkanı Selim Tuna, ”Yeni kontrollü normalleşme yaşamımızda vatandaşlarımızı bilgilendirme ve Covid19 tedbirlerini anlatmak için Zabıta Amirliğimiz, Dodurga Jandarma Karakol Komutanlığımız ve muhtarlarımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim, tehlike geçmiş değildir.“ dedi.

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