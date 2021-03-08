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Kadın dediğin bir eliyle dünyayı, bir eliyle beşiği sallar İki çocuk annesi Semra Aslan, KOSGEB desteğiyle inşaat sektöründe kendi işinin patronu oldu Söve ve stropiyer üretimi yapan, tasarlayıp uygulayarak binalara görsel estetik katan Aslan; "Devletimiz çok güzel destekler sunuyor" "İnşaata kadın eli değmesi gerekiyor"

İHA

Kadın dediğin bir eliyle dünyayı, bir eliyle beşiği sallar İki çocuk annesi Semra Aslan, KOSGEB desteğiyle inşaat sektöründe kendi işinin patronu oldu Söve ve stropiyer üretimi yapan, tasarlayıp uygulayarak binalara görsel estetik katan Aslan; "Devletimiz çok güzel destekler sunuyor" "İnşaata kadın eli değmesi gerekiyor"

Bilecik'te KOSGEB desteğiyle inşaat sektöründe kendi işinin patronu olan kadın girişimci Semra Aslan, binalara görsel estetik katıyor.
Bir firmada 6 yıl boyunca muhasebe ve üst düzey yönetici asistanlığı yapan Semra Arslan, KOSGEB’den aldığı destek ile Bilecik'te iş yeri açtı. Söve ve stropiyer üretimi yapan Arslan, inşaat alanında ölçü alıp tasarlıyor ve uygulayarak binalara görsel estetik katıyor. KOSGEP desteğiyle 1 yıl önce iş yerini açtığını belirten Arslan, işe ilk başladığında kendisini herkesin yadırgadığını, bir bayanın inşaatta ne işi var yorumlarının yapıldığını söyledi.

"Kadın dediğin bir eliyle dünyayı, bir eliyle beşiği sallar"
İki çocuk annesi olduğunu ve geride bıraktığı 1 yılın beklediğinden daha da güzel geçtiğini vurgulayan Arslan, "2 çocuğum var, kızım 3 yaşında daha küçük ve gerçekten anneye muhtaç bir çocuk. Oğlum ise 11 yaşında. Oğlum benimle beraber bazen çalışmaya gelirdi, benim yaptığım işin ne kadar zor olduğunu anlardı. Sabah erken saatlerde dükkânımı açıyorum, akşam evimde gerçekten kadınlığımı yapıyorum. Kadın dediğin bir eliyle dünyayı, bir eliyle beşiği sallar. Çünkü inşaattan eve gittiğimde kendimi mutfakta buluyorum." ifadelerine yer verdi.

"Kadın dediğin zaman evde profili çiziliyor"
Başkalarının yanında çalışmanın zorluğunu hissettiğini anlatan Arslan, "Kendi işim neden olmasın dedim. Başkalarının yanında çalışmak bir yere kadar kendi işin olduğu zaman daha farklı bir özgüvenin oluyor, kendine göre bir hayatın oluyor ve en güzeli ben en güçlüyüm diyebiliyorsun. Ölçü alıyorum, tasarım yapıyorum, insanlara fikirlerimi sunuyorum ve hoşlarına giderse uygulama yapıyorum. Genelde dışarıdaki etkiye nazaran kadın dediğin zaman evde profili çiziliyor” dedi.

"Devletimiz çok güzel destekler sunuyor"
Her zaman işini büyütme hedefinde olduğundan ve devletin kadınlara yönelik desteklerinden de bahseden Arslan son olarak, "Devletimiz kadınlara yönelik maddi olarak çok güzel destekler sunuyor. Bütün kadınlarımız da aynı ben gibi kendi işlerinin patronları olabilirler. Hiçbir kadınımız korkmasın, kadının iş ayrımı diye bir şey yok. Bir kadın kamyon şoförü de olur, pilotta olur. Yeri geliyor boyumdan büyük malzemeleri kaldırdığım oluyor ama yaptığım iş gereği hiçbir zaman pes etmedim. Azmim doğrultusunda her zaman daim oldum." ifadelerine yer verdi.

"İnşaata kadın eli değmesi gerekiyor"
Arslan'ın uygulama yaptığı inşaat firması sahibi Deniz Köylü ise Semra Arslan'ın işini çok güzel takip ettiğini ve kendilerine hiçbir şekilde iş bırakmadığını belirterek, "Kendi ölçüsünü kendi alıyor, kendi ürününü kendisi getiriyor, bütün her şeyini kendisi takip ettiği için bizim yükümüzü hafifletiyor. Çünkü biz inşaat sektörü ile uğraştığımız için çok yoğun çalışıyoruz, birçok firmayla diyalog halindeyiz. En azından Semra hanım yaptığı işlerde bizim bütün sıkıntılarımızı tek başına üstlendi. İnşaat işinde kadınlar her zaman dışlanıyor ağır sanayi olduğu için ama Semra hanım bütün dezavantajları kendine avantaj olarak çevirmiş. Kısacası inşaata kadın eli değmesi gerekiyor. Çünkü kendi satmış olduğu ürünler görsellik olduğu için kadınlar zevklerini çok iyi yansıtıyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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