Kaymakamlıklarda tatbikat yapıldı

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Bilecik'in 7 ilçe kaymakamlıklarında "Türkiye Afet Eğitim Yılı’’ kapsamında tatbikatlar yapıldı.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı’’ olarak ilan edilerek Türkiye genelinde "Afet Eğitim Seferberliği’’ başlatıldı. Bu kapsamda, Bilecik'te 7 ilçe kaymakamlık personeline uzaktan video konferans şeklinde eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından, "Deprem ve Yangın Tahliye Tatbikatı" ve "Yangın Söndürme Tatbikatları" verildi.

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