Ekipleri alarma geçiren olay

Bilecik'te tır yangını ihbarı alan polis ve itfaiye ekipleri alarma geçerken, olayın ufak çaplı ot yangını olduğu anlaşıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Çelebi caddesi Yuvam sokak üzerinde bulunan tır ve kamyon otoparkında alevleri görev vatandaşlar durumu bir araç yangını olarak anlayarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve itfaiye ekipleri olay yerine kısa zamanda ulaştı. Yapılan araştırma sonucu olay yerinde herhangi bir araç yangınına rastlamayan ekipler, mahalle sakininin temizlik amaçlı toplanılan ot ve fidanları yaktığı anlaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.