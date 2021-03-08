Çalışan kadın personelin ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü''nü kutladı

Vali Bilal Şentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle valilikte çalışan kadın personeli makamında kabul etti.

Valilik binasında çalışan kadın personeli makamında kabulünde, günlerini kutlayan Vali Şentürk, Türk kadınının, toplum içinde ve çalışma hayatında kendi varlığını daha çok hissettirmesi dileğinde bulundu. Kadınların görev ve sorumluluklarının fazla olduğunu vurgulayan Vali Şentürk, ''Sizlerin, hem iş yerinde, hem evde görev ve sorumluluklarınız ağır. Değeriniz ifade edilemez. Ümit ediyoruz ki herkes değerinizi biliyordur. İnsanın değerini bilen kadınların da değerini bilir. Evde sevgi ve merhamet olunca diğer konular düzeliyor. Yaptığımız işlerin, kurumların yürüttüğü hizmetlerin niteliği, kalitesi sizlerin dokunuşu ile şekilleniyor. Başarılı çalışmalar yapan kadınların sayısının her geçen gün artması memnuniyet verici. Bizler, kadını baş tacı eden bir geleneğin temsilcileriyiz'' ifadelerinde bulundu.

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