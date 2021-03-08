Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı

DHA

Kucağında çocuğu olan kadına yol ortasında yumruk attı


Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuğu bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına, taksiye binmeye çalıştığı sırada yumruk attı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, araştırma başlattı.
Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen 1 kişi, kucağında çocuk bulunan ve eşi olduğu tahmin edilen kadına yumruk attı. Bağırıp, hakaretler de eden adam, daha sonra kadın ile birlikte taksiye binip, bölgeden uzaklaştı.
8 Mart Kadınlar Günü'nde yaşanan olaya tanık olanlar ise hemen polisi aradı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
Görüntüde; Eşyalarını bineceği taksinin bagajına koyan ve kucağında çocuk olan kadına, adam, bağırarak yumruk atıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-03-08 17:35:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalışan kadın personelin ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü''nü kutladı
YEREL HABERLER Çalışan kadın personelin ''8 Mart Dünya Kadınlar ...
Çok sayıda güvenlik kamerası inceleyerek hırsızlık olayını çözdüler Yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Çok sayıda güvenlik kamerası inceleyerek hırsızlık ...
Ekipleri alarma geçiren olay
YEREL HABERLER Ekipleri alarma geçiren olay
Bu tesis tamamlandığında kadınlar işletecek Modern Sera Tesisi çalışmalarımız devam ediyor Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Tesis, kadın istihdamına ve ekonomisine katkı verecek"
YEREL HABERLER Bu tesis tamamlandığında kadınlar işletecek Modern ...
Başkan Şahin, çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Şahin, çalışan kadınların 8 Mart Dünya ...
Osmaneli polisi Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Osmaneli polisi Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil ...
AK Parti'nin 81 il başkanı video konferans sistemiyle bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti'nin 81 il başkanı video konferans sistemiyle ...
Kaymakamlıklarda tatbikat yapıldı
YEREL HABERLER Kaymakamlıklarda tatbikat yapıldı
Bağışıklık sistemini güçlendirme ihtiyacı boza tüketimini yüzde 50 artırdı
YEREL HABERLER Bağışıklık sistemini güçlendirme ihtiyacı boza ...
BŞEÜ'ye “Güneş Enerji Santrali” kurulacak
YEREL HABERLER BŞEÜ'ye “Güneş Enerji Santrali” kurulacak
Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin Türbesinde inceleme
YEREL HABERLER Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin ...
Kadın dediğin bir eliyle dünyayı, bir eliyle beşiği sallar İki çocuk annesi Semra Aslan, KOSGEB desteğiyle inşaat sektöründe kendi işinin patronu oldu Söve ve stropiyer üretimi yapan, tasarlayıp uygulayarak binalara görsel estetik katan Aslan; "Devletimiz çok güzel destekler sunuyor" "İnşaata kadın eli değmesi gerekiyor"
YEREL HABERLER Kadın dediğin bir eliyle dünyayı, bir eliyle beşiği ...
Bilecik’te sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik’te sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Bozüyük Narkotik, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu Operasyon kapsamında 1’i kadın 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bozüyük Narkotik, uyuşturucu tacirlerinin korkulu ...
Dodurga beldesinde kontrollü normalleşme denetimi
YEREL HABERLER Dodurga beldesinde kontrollü normalleşme denetimi
Kontrollü normalleşmenin ilk hafta sonunda sokaklar yine doldu Yüksek riskli kategoride bulunan Bozüyük'te vatandaşların çoğunun mesafe kurallarına uymadığı görüldü
YEREL HABERLER Kontrollü normalleşmenin ilk hafta sonunda sokaklar ...
Bilecik’te afetlere karşı bilgilendirme standı kuruldu
YEREL HABERLER Bilecik’te afetlere karşı bilgilendirme standı ...
Şehit Ömer Halisdemir Stadında inceleme
YEREL HABERLER Şehit Ömer Halisdemir Stadında inceleme
BŞEÜ'ye Peyzaj Mimarlığı bölümü açılıyor
YEREL HABERLER BŞEÜ'ye Peyzaj Mimarlığı bölümü açılıyor
Kaymakam ve belediye başkanından denetim
YEREL HABERLER Kaymakam ve belediye başkanından denetim
BŞEÜ'de “Eğitim Kalitesi Toplantıları” devam ediyor
YEREL HABERLER BŞEÜ'de “Eğitim Kalitesi Toplantıları” devam ediyor
Köy muhtarının örnek davranışı gelenek oldu İlçeye inemeyen yaşlılar da düşünülerek köyde pazar kurulmaya başlandı
YEREL HABERLER Köy muhtarının örnek davranışı gelenek oldu İlçeye ...
Mahalle ve köy muhtarlarına afet eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mahalle ve köy muhtarlarına afet eğitimi verildi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuvası online olarak yapılacak
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuvası online ...