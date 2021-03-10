Tıp Fakültesi öğrenci alımına başlıyor

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde 2020 yılında kurulan Tıp Fakültesi’nin, 20212022 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlaması için önemli bir işbirliğine imza atıldı.

Yapılan protokol çerçevesinde Tıp Fakültesi’ne yerleşecek öğrenciler; üniversitedeki fiziki, teknik ve akademik altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitim görecekler. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan arasında 9 Mart 2021 tarihinde imzalanan protokol, YÖK Yürütme Kurulu’nun onayı sonrasında yürürlüğe girecek.

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