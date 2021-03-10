Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Mercan" seferberliği kapsamında, Mercan Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Vali Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk'ün katılımıyla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, Mercan Hatıra Ormanı ağaçlandırma sahasında etkinlik düzenlendi. Merkez Yeniköy'de yapılan etkinlikte sedir fidanları toprakla buluşturuldu.



"Anne olarak baş tacı ettiğimiz kadınlarımızın bir olumsuzluğa maruz kalması kabul edilecek bir şey değildir"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla birlikte fidanları toprakla buluşturan Vali Şentürk, “Kadınlarımızın, toplum içinde, çalışma hayatı içerisinde ve hayatın tüm alanlarında, her türlü ayrımcılıktan, şiddetten ve baskıdan uzak huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak devletimizin yanı sıra toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yürütülen bu tür projeler İnşallah farkındalık oluşturarak, kadınlarımıza yönelik şiddet son bulur. Sevgi, merhamet ve fedakarlıklarıyla bizlere güç veren anne olarak baş tacı ettiğimiz kadınlarımızın bir olumsuzluğa maruz kalması kabul edilecek bir şey değildir. Organizasyonda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Mercan Hatıra Ormanı'nda 70 sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

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