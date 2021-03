"Haydi Bilecik Mavi Renk İçin Mavi Maske Takalım"

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası, "Bilecik Mavi Renk Olsun" diye anlamlı bir çalışma başlattı.

Yüksek riskli iller arasında turuncu renkte bulunan Bilecik’in, düşük riskli iller arasına girebilmesi için kampanya başlatıldı. Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan’da katıldı.



"Bir an önce sarı, sonra mavi renk olalım"

Pandemi sürecindeki kademeli normalleşmede Bilecik'in turuncu renkte olduğunu söyleyen Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, "Bu olumsuz ortamı ortadan kaldırmak için farkındalık oluşturmak istedik. Bir an önce sarı sonra mavi renk olalım. Tabi bu arada gevşemeyelim maske mesafe temizlik kurallarına ve diğer kurallara riayet edelim. Çünkü pandemi devam ettikçe esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ileride telafisi olmayan etkiler bırakmak, mutsuz ve perişan durumlara düşürmektedir. Biz bugün burada farkındalık oluşturup 'Haydi Bilecik Mavi Renk İçin Her Cuma Mavi Maske Takalım' kampanyası başlattık" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.