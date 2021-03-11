Jandarmadan hem denetim hem de kadınlara karanfil

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Vezirhan beldesinde sürücülere yönelik korona virüs (Covit19) denetimi gerçekleştirdi.

Vezirhan'dan geçen Bilecikİstanbul karayolu üzerinde Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ın da katıldığı denetimlerde araçlarda denetim yapıldı. Jandarma köpeğinin de katıldığı denetimde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıkları denetlendi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, kadınlara kırmızı karanfil de dağıttı.

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