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Üniversite - sanayi işbirliği görüşüldü

İHA

Üniversite - sanayi işbirliği görüşüldü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BİEN Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Nevrettin Şenyayla’yı ziyaret etti.
Bilecik Osmaneli karayolu üzerinde bulunan fabrikasında gerçekleşen ziyarette, Rektör Beydemir’e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti. Üniversitesanayi iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

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