Kocasını kafasına baltayla vurarak öldürdü

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı kocasının kafasına balta ile vurarak ölümüne sebebiyet veren eş gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü’nde yaşayan S.T. ve A.T. çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle S.T. eline aldığı baltayı kocası A.T.’nin kafasına vurdu. A.T., başından aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli S.T.’nin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.