Minik öğrencilere okuma yazma etkinliği

Bilecik'te kontrollü normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından okullarda yüz yüze eğitime başlanırken, ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri okuma yazma etkinliği düzenlendi.

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığa bağlı Malhun Hatun İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencileri belli sayılarla belirli günlerde eğitimlerine yüz yüze devam ediyor. Bu kapsamda okulun 1'inci sınıf öğrencileri okuma yazma etkinliği düzenlendi. 1E sınıfı öğrencileri bu etkinlikten dolayı mutlulukları yüzlerine yansırken, öğretmenleri Arzu Önder ise öğrencilerine sürpriz yaptı. Her öğrenciye evde tek tek hazırladığı ve üzerinde "Ben artık okuyorum" pastalarını minikler büyük bir sevinçle üflediler.

Öte yandan tüm öğrencilere okuma belgesi verildi.

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