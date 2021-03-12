Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanları ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün belediyelerin önemli birimlerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Şahin, özellikle karla mücadele ve diğer alanlarda göstermiş oldukları gayretli çalışmalar dolayısıyla duyduğu memnuniyeti belirtti. Belediyeciliğin ve yapılan tüm çalışmaların halka yapılan bir hizmet olması dolayısıyla kutsal olduğunu kaydeden Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

‘’Ben öncelikle büyük bir özveriyle başta karla mücadele ve genel temizlik olmak üzere yaptığınız bütün çalışmalar dolayısıyla başta ilgili Başkan Yardımcımız Ahmet Gürses, Müdürümüz Kenan Bozan ve sizlere teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz bu çaba ve gayret dolayısıyla sizlere teşekkür edelim ve anı mahiyetinde küçük bir hediye verelim dedik. Bu şehir hepimizin şehri ve hep beraber bu şehrin faydasına olan tüm gayreti göstermemiz lazım. Yani görev verilmeden de bazı işleri yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de yerde bir çöp bulduğumda ya da yapılması gereken bir konu varsa el atmaya çalışıyorum.’’



"Bu şehir hepimizin onun için elimizden geleni yapmamız gerekiyor’’

Konuşmasında ‘’Bu şehir hepimizin. Onun için elimizden geleni yapmamız gerekiyor’’ ifadelerini kullanan Başkan Şahin, "Sonuçta bu şehir hepimizin. Bir çalışma yaptığımızda insanlık için yaptığımızı düşünüyorum. Bunu çok da maaş karşılığı yapılan bir iş gibi değil de bütün insanlığa yapılan bir hizmet şeklinde düşünmek gerekiyor. Bu anlamda sizlerin emeği bu şehir için çok değerli, benim için çok daha değerlidir. Bizler de sizlerin koşullarını daha iyi yapmak için çabalayacağız elimizden geldiği kadar. Biz işçi veya başka bir isimle ayırt etmiyor. Ben hep çalışma arkadaşı diye düşünüyorum. Ben de sizin gibi hepinizin vermiş olduğu vergiyle maaş alan birisiyim. Bu anlamda kamu hizmeti veriyoruz ve bunu zevkle yapıyoruz. Çünkü yaptığımız hizmet insanımız içindir’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve Temizlik İşleri Müdürü Kenan Bozan, çalışanlara hediye vererek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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