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Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor Kuru temizleme dükkânını adeta antikacıya çevirdi Bilecikli 56 yaşındaki Necati Sarı; "En nadide parçam doğduğum 1965 yılına ait takvim" "Koku yüzünden eskiden dükkânıma girmeyen çocuklar şimdi çıkmak istemiyor"

İHA

Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor Kuru temizleme dükkânını adeta antikacıya çevirdi Bilecikli 56 yaşındaki Necati Sarı; "En nadide parçam doğduğum 1965 yılına ait takvim" "Koku yüzünden eskiden dükkânıma girmeyen çocuklar şimdi çıkmak istemiyor"

Bilecik'te kuru temizlemecilik yapan 56 yaşındaki Necati Sarı'nın, bir merakla başladığı antika işinde şimdi yüzlerce eski materyali var. Dükkânına temizlenmesi için kıyafet getirenler ilk etapta dükkânı antikacı sanıyorlar.
Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yıllarca kuru temizle işi yapan Necati Sarı, internet siteleri üzerinden gördüğü antika eşyalara merak sarmaya başladı. Bunun akabinde bulduğu ve beğendiği eşyaları toplamaya başlayan Sarı'nın dükkânı şimdi adeta bir antikacı dükkânı andırıyor.

"En nadide parçam doğduğum 1965 yılına ait takvim"
En nadide parçasının kendi doğduğu yıl olan 1965 yılına ait takvim olduğunu anlatan Sarı, "Benim asım işim mermercilikti. Daha sonra kuru temizleme işine girdim. Sonrasında bu işi yaparken 67 yıl önce televizyon ve internet sitelerinde antika paylaşımlar ilgimi çekti. Ondan sonra ufak ufak antika toplamaya başladım. Tabi bu iş biraz para isteyen bir iş. Bunun için düzenli bir geliriniz olması lazım. Bizlerde 67 yıldır birçok antika değeri taşıyan parça topladım. Benim için parasal olarak büyük olmayan eserler olabilir, ama manevi olarak çok değerli parçalarım var. Bunlardan birincisi ben 1965 yılında doğdum ve o yıla takvimim var. Onun yanında belki 100 yıllık bir duam var. Bunu ben 15 liraya almıştım ama 200 TL verip zamanında çerçeve yaptırdım" dedi.

"Dükkâna girmeyen çocuklar dükkândan çıkmıyor"
Sarı, kendisinin kuru temizleme yaptığı için işinin kimyasallar olduğunu anlatarak, "Daha önceden anne veya babalarınla gelen çocuklar içerisi ağır kokuyor diye dükkâna girmezdi. Şimdi ise bu değişik eşyaları görünce dükkândan çıkmıyorlar. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşümler oluyor. Bir çocuk bir gün ailesine ne zaman o kuru temizlemeciye gideceğiz, orası çok güzel diye sorumuş. Bunu bana ailesi anlattı çok hoşuma gitti. Bir gün dükkânıma ilk defa gelen biri 'kusura bakmayın yanlış dükkâna geldim, herhalde kuru temizlemeci neresi' diye sormuştu. Bu da benim için güzel bir anıydı. Burada insanların mutlu olması fotoğraf çekinmesi beni çok mutlu ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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