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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miniklerden esnafa Türk Bayrağı

İHA

Miniklerden esnafa Türk Bayrağı

Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulunun öğrencileri kent merkezinde faaliyet gösteren esnafa Türk Bayrağı dağıttı.
12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği kapsamında minik öğrenciler Türk bayrakları alarak, öğretmenleri eşliğinde kent merkezinde faaliyet gösteren esnafa Türk Bayrağı dağıttı. Miniklere, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Milli Eğitim İl Müdürü Mustafa Sami Akyol da eşlik etti.
Etkinlik hakkında açıklama yapan okul yönetimi, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği kapsamında Öğrencilerde bayrak sevgisi, milli manevi duyguları pekiştirmek, okul öncesi eğitimde farkındalık oluşturmak için yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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