Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa dualarla uğurlandı

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Bilecik'te 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa'nın cenazesi, törenle toprağa verildi.

Merkez Şerifpaşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yaşa'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Şehir Mezarlığında toprağa verilen Yaşa'nın cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Vali Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Kıvanç Mert Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şentürk, Yaşa'nın yakınlarına başsağlığında bulunarak, Türk Bayrağı verdi.

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