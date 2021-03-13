Pazaryeri'nde konovirüs denetimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 'Haftalık Tematik Denetim Genelgesi' kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Pazaryeri Kaymakamlığı dinamik denetim ekiplerince kahvehane, restoran, kafe, berber, düğün/nikah salonu ve pazar yerleri gibi birçok iş yerleri ile halka açık alanlarda bulunan vatandaşların kurallara uyup, uymadığı yerinde denetlendi. Denetim hakkında Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız; salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşme için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" denildi.

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