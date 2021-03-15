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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Robotik Kodlama Atölyesi açıldı

İHA

Robotik Kodlama Atölyesi açıldı

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesine Elginkan Vakfı tarafından kazandırılan Robotik Kodlama atölyesi açıldı.
Vali Bilal Şentürk, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesindeki açılışta, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ve tarihe yön veren bir milletin evlatları olduklarını ifade etti. Arkada birer nefer değil, öncü olabilecek, önde bayrak taşıyacak öğrenciler olduklarını vurgulayan Vali Şentürk, öğrencilere hitaben şöyle konuştu:
''Bilimsel olarak, teknik donanımınızla, gerekli bilgilere sahip olmalısınız. Donanımlı ve iyi yetişmeniz lazım. Bunun temelinde de robotik kodlama ve yazılımlar geliyor. İnsana düşen çalışmak, mücadele vermek ve sorunlara çözüm üretmektir. Sizler de bu anlayış içerisinde çalışacaksınız. Çalıştırılan değil, çalışan başarılı olur. Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi sizler de okula her gün gidemiyorsunuz. Kendiniz oturup ders çalışıyorsunuz. Ama artık bilgiye erişim imkanları çok fazla. Bilgi elinizin altında. Robotik kodlama atölyesi size çok şey katacaktır, farklı ufuklar kazandıracaktır. Sizlere daha uygun altyapı oluşturalım ki, sizde o alt yapı üzerinde sağlam bir gelecek inşa edesiniz. Katkılarından dolayı değerli hayırseverimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''

"Ulusal ve uluslararası başarılar elde etmeyi hedeflemekteyiz"
Okul Müdürü Fadıl Ağdağ ise öğrencilerin gözlerine bakarak, hayaller kurmalarını ve geleceğe güvenle bakmalarının en büyük motivasyonları olduğunu belirterek, ''Akademik başarılarımızın yanında 21. Yüzyıl becerilerine uygun eğitim ve öğretim vereceğimiz robotik kodlama atölyesini Elginkan Vakfı sponsorluğunda öğrencilerimize uygun hale getirdik. Öğrencilerimizin atölyemizde alacağı eğitimle üretecekleri robotlarla ve projelerle, ulusal ve uluslararası başarılar elde etmeyi hedeflemekteyiz. Amacımız, tüketen bireylerden çok, üreten bireyler yetiştirmektir'' diye konuştu.
Robotik Kodlama Atölyesinin açılışını gerçekleştiren Vali Şentürk, beraberindekilerle birlikte atölyeyi gezerek, öğretmenlerden bilgi aldı. Vali Şentürk daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Akyol ve Müdür Yardımcısı Halis Çelik ile birlikte Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir ayara geldi.

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