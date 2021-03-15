Bilecik'te motosiklet denetimi 56 motosiklet denetlenirken, 4 bin 352 TL para cezası yazıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kent genelinde motosiklete yönelik, kask, eksoz, ehliyet ve evraklar üzerinde denetim yaptılar.
Ekipler Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı kavşağında motosiklet üzerinde başta kask, eksoz, ehliyet olmak üzere denetim gerçekleştirdi. Ekipler 56 motosikletinin evraklarını incelerken, özellikle patlayan eksozlar üzerinde titizlikle inceleme yaptılar. Yapılan denetimlerde 8 motosiklete çeşitli maddelerden toplamda 4 bin 352 TL trafik cezası yazıldı. Denetimlerin haftanın belirli günlerde yapılacağı söyleyen ekipler, vatandaşları ise trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundular.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.