Bilecik'te konut satışları yüzde 43 azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te konut satışları yüzde 43 azaldı

İHA

Bilecik'te konut satışları yüzde 43 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2021 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 oranında azaldı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2021 Şubat ayında, 2020 Şubat ayına göre yüzde 43 oranında azalarak 172 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2021 Şubat ayında konutların 54 adedi ilk defa ilk el satış, 118 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 172 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 oranında azalarak 48 adet, diğer satışlar ise yüzde 63,9 oranında azalarak 124 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 48 konutun 13 adedi ilk satış, 35 adedi ise ikinci el satış oldu.
Türkiye genelinde konut satışları 2021 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 28 bin kişi aşılandı, 40 bin kişi de aşılacak
YEREL HABERLER Bilecik'te 28 bin kişi aşılandı, 40 bin kişi de ...
Bilecik'te motosiklet denetimi 56 motosiklet denetlenirken, 4 bin 352 TL para cezası yazıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te motosiklet denetimi 56 motosiklet ...
Rektör Beydemir, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Beydemir, sağlık çalışanlarını ziyaret etti
Teke yöresi lavanta kokacak ''Lavanta Kokulu Teke Yöresi'' projesi kapsamında 5 bin lavanta fidesi toprakla buluştu Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Hep beraber gönlümüzü, gücümüzü, imkanlarımızı, kabiliyetlerimizi birleştirelim"
YEREL HABERLER Teke yöresi lavanta kokacak ''Lavanta Kokulu Teke ...
Osmaneli'nde "Tematik" denetim
YEREL HABERLER Osmaneli'nde "Tematik" denetim
Robotik Kodlama Atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Robotik Kodlama Atölyesi açıldı
Kaymakam Ünal 2. doz aşısını da yaptırdı
YEREL HABERLER Kaymakam Ünal 2. doz aşısını da yaptırdı
Şampiyonadan madalya ile döndüler
YEREL HABERLER Şampiyonadan madalya ile döndüler
Bozüyük Osmanlı Mehteri Araştırma Derneği genel kurul yaptı
YEREL HABERLER Bozüyük Osmanlı Mehteri Araştırma Derneği genel kurul ...
Bozüyük HEM ‘Kurslarımızla Köydeyiz’ projesini hayata geçiriyor
YEREL HABERLER Bozüyük HEM ‘Kurslarımızla Köydeyiz’ projesini hayata ...
Sağlıkçılara moral pastası
YEREL HABERLER Sağlıkçılara moral pastası
Kaymakam Çırak'tan ilçe pazarında denetim
YEREL HABERLER Kaymakam Çırak'tan ilçe pazarında denetim
Bakan Yardımcısı Eldemir, Bozüyük’teki sağlık yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Eldemir, Bozüyük’teki sağlık ...
AK Parti sahaya indi
YEREL HABERLER AK Parti sahaya indi
Pazaryeri'nde konovirüs denetimi
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde konovirüs denetimi
Darıca’dan Pazaryeri'ne mavi umut
YEREL HABERLER Darıca’dan Pazaryeri'ne mavi umut
Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dualarla kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü ...
Başkanı Şahin, Uğur Mumcu Parkı projesini yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkanı Şahin, Uğur Mumcu Parkı projesini yerinde ...
Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa dualarla uğurlandı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon ...