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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kutsal Emanetler Bilecik'e ulaştı

İHA

Kutsal Emanetler Bilecik'e ulaştı

Gelibolu'dan alınan ve sporcular tarafından taşınan kutsal emanetler Bilecik'e ulaştı.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehir'e gönderilmek üzere Bilecik Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu'na teslim edildi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, emanetleri taşıyan Bursalı sporcuların gelmesi nedeniyle il sınırında tören düzenlendi. İl sınırında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu Yarımadası'ndan getirilen deniz suyu, toprak ve Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, valiliğe götürüldü.
Burada açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Kadiroğlu, "18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle Çanakkale'den Türk bayrağımız, deniz suyu ve şehit kanlarıyla sulanmış olan toprağımız sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edilmek üzere sırasıyla Balıkesir ve Bursa illerinden geçerek ilimize geldi. Buradan da sporcularımız tarafından Eskişehir'de ki sporculara ve valimize teslim edilecek ve Eskişehir'den de Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanımıza arz edilecek." ifadelerine yer verdi.
Valilik binasında Vali Yardımcısı Kadiroğlu'na sunulan emanetler, Eskişehir'e teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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