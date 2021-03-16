Osmaneli Belediyesine hibe yol süpürme aracı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Osmaneli Belediyesine sıfır yol süpürme aracı gönderildi.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür, desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Şahin, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un geçtiğimiz ayda Bilecik İlimize yaptığı ziyarette sunduğumuz 'Sıfır Atık' projemize 250 bin TL, eski çöp sahasının rehabilitasyonu için 750 bin TL hibe desteği de İller Bankasından ilçemize tahsis edildi. Bunu yanında bakanlığımız tarafından Osmaneli ilçemize kazandırdığımız 800 bin TL değerindeki hibe yol süpürme aracımızı teslim aldık. İlçemize hayırlı olsun. Eski TOKİ yanında önerdiğimiz 400 konutluk yeni TOKİ yatırımımız için çalışmalarımız bakanımız tarafından onaylanmıştı. TOKİ yatırımı için detay çalışmalar devam ediyor. İnşallah ilçemiz için önemli olan bu yatırıma 2021 yılı içinde başlayacağız. Yatırımlar ve hibe destekleri için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ederiz" dedi.

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