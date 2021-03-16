Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden büyük başarı

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Erasmus + Öğrenici ve Personel Hareketliliği Akreditasyon projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kabul edildi. Bu bağlamda 20212027 döneminde 7 yıllık süre ile akredite edildi.

Konuyla ilgili olarak okul idaresince yapılan açıklamada “Akredite edildiğimiz 7 yıllık süre içerisinde, yaklaşık bir milyon Euro’ya varabilecek miktarda hibe tahsis edilmiştir. Kabul listesine giren projemizin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Proje ortaklarımız olan; Yurt içinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Artema A. Ş., İstikamet Döküm A.Ş., yöremizde faaliyet gösteren 5 orta ve küçük ölçekli sanayi kuruluşuna teşekkür ederiz. Yurt dışında ise 5 Avrupa Birliği üyesi ülkedeki 12 büyük fabrika, 2 ülkenin Sanayi ve Ticaret Odaları, 4 Sivil Toplum Kuruluşu, 4 Meslek Lisesi ve çok sayıda küçük işletmeye, projemize verdiği katkılar nedeniyle teşekkür ederiz. Okulumuza, ilçemize ve ilimize hayırlı olsun” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.