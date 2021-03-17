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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylüler telefon ve internet hizmetine kavuştu

İHA

Köylüler telefon ve internet hizmetine kavuştu

Bilecik’te kabloların çalınması nedeniyle telefon ve internet hatları çalışmayan köylerde gerekli çalışmalar yapıldı. Vatandaşlar yeniden telefon ve internet kullanmaya başladı.
Kabloların hırsızlar tarafından kesilerek çalınması nedeniyle Pazaryeri ilçesine bağlı Burçalık ve Gümüşdere köylerinde telefon ve internet hizmeti kesintiye uğramıştı. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile köylerde telefon ve internet hizmeti yeniden sunulmaya başladı.
Çalışmalarını tamamlayan Türk Telekom ekipleri, köylerdeki abonelere fiber alt yapısı ile kesintisiz telefon ve internet hizmeti sunmaya başladı.

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