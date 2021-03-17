Köylüler telefon ve internet hizmetine kavuştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te kabloların çalınması nedeniyle telefon ve internet hatları çalışmayan köylerde gerekli çalışmalar yapıldı. Vatandaşlar yeniden telefon ve internet kullanmaya başladı.

Kabloların hırsızlar tarafından kesilerek çalınması nedeniyle Pazaryeri ilçesine bağlı Burçalık ve Gümüşdere köylerinde telefon ve internet hizmeti kesintiye uğramıştı. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile köylerde telefon ve internet hizmeti yeniden sunulmaya başladı.

Çalışmalarını tamamlayan Türk Telekom ekipleri, köylerdeki abonelere fiber alt yapısı ile kesintisiz telefon ve internet hizmeti sunmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.