Tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkılıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yakın Çağ Tarihçileri Doç Dr. Refik Arıkan ve Doç. Dr. Halim Demiryürek Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Değerli hocalarımız turizmde öne çıkan değer olan Osmaneli'nde tarihi ve kültürel varlıklarının ve değerlerinin bilimsel makalelerde ve yayınlarda, kitaplarda yer alması için çalışmalarını sürdürecekler. Osmaneli’nde Rüstem Paşa tarafından yaptırılan bir çok eser hakkında bilimsel araştırmaları bulunan Doç..Dr. Refik Arıkan hocamız özellikle Lefke Rüstempaşa Hanını tescile götüren araştırmaları yayınlamıştı. Osmaneli’ndeki köprüler ve yollar üzerinde de araştırmaları bulunan hocalarımız çalışmalarına devam edecek. Yine değerli hocamız Doç. Dr. Halim Demiryürek Bilecik tarihi ile ilgili birçok eser yayınlamıştı. Değerli hocamız Osmaneli nüfus yapısı ve geçmişteki değerlerimiz, büyüklerimiz kısaca insan kaynağımızın özelliklerini ortaya koyan eseri hazırlayıp yayınlayacak" dedi.

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