"Yaşlı Bakımevi" projesine BŞEÜ'den destek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Osmaneli'ne yapılacak olan projeler için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ile bir araya geldiler

Rektör Beydemir, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu,Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. İki kurum birlikte yaptıkları ve yapmayı planladıkları projelerin değerlendirildiği görüşmede, Osmaneli MYO için belediyenin sağlayabileceği konularda değerlendirildi. Yapılan ziyarette Rektör Beydemir'e teşekkür eden Başkan Şahin, "BŞEÜ destekleri ile bir kalkınma ajansı hibelerinden yararlanarak belediyemiz ve Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifimiz yapılmakta olan 'Modern sera ve Fide' Projesi değerlendirildi. Yine belediyemiz ve kooperatifimiz tarafından yapılmakta olan 'Çocuklar için Gündüz Bakımevi' projemiz görüşüldü. Ticaret Bakanlığı destekleri ile Bilecik İl Ticaret Müdürlüğümüz ve Bilecik Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından desteklenen oyun grupları ve personel istihdamı projelerimizin yararlanmış olmasıyla çocuklarımıza ve ailelerine sağlanan hizmetin halkımızda oluşturduğu memnuniyet paylaşıldı. Yine proje aşamasında olan 'Yaşlı Bakımevi' projemize BŞEÜ destek verecek" dedi.

BŞEÜ Rektörü Şükrü Beydemir ise, Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ile birlikte yapılan projelerin Osmaneli MYO öğrencileri için de staj imkanı olacağını ifade etti. Beydemir, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji konularında da belediyeye destek vereceklerini söyledi.

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