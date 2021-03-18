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Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti

DHA

Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti


Cafer ELMAS/GÖLPAZARI (Bilecik), (DHA)BİLECİK´in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarındaki baraj göletine uçan otomobilin sürücüsü Cemalettin Öztürk (50) ile yanındaki eşi Kıymet Öztürk (49) hayatını kaybetti.
Cemalettin Öztürk yönetimindeki 11 AF 176 plakalı otomobil, Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gölete uçtu. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Cemalettin Öztürk, kıyıya yakın bir alanda ölü olarak bulundu. Kullandığı otomobilin ise suya tamamen gömüldüğü tespit edildi. AFAD ekipleri, dalgıçlar ve vinç yardımıyla araç sudan çıkarılırken, otomobilde sürücü Cemalettin Öztürk´ün eşi Kıymet Öztürk de ölü olarak bulundu.
Savcılık ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Öztürk çiftinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-03-18 20:17:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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