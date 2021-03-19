TÜBİTAK yarışmasında bölge finallerine katılmaya hak kazandılar

Sen de mi uşak!

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Bozüyük Fen Lisesi, TÜBİTAK tarafından bu yıl 52'incisi düzenlenen yarışmada büyük başarı elde ederek, bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204 A lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına okulun Edebiyat Öğretmeni Vahide Candemir Güler danışmanlığında 9/C sınıfı öğrencisi İlayda Çağatay katıldı. Çağatay, Türk Dili ve Edebiyatı/Medya Okur yazarlığı tematik alanında Bursa bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Okul idaresinden yapılan açıklamada, danışman öğretmen Vahide Candemir ve 9/C sınıfı öğrencisi İlayda Çağatay tebrik edilerek başarılar dilendi.

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