Kadın çalışanlar ile bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, kurumlarında çalışan kadınlar bir araya geldi.

Ziyarette, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlı olduğunu anlatan Budak, "Kadınımıza değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. 'Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir' gerçeğinden yola çıkarak günlük hayatımızın her anında varlıklarını hissettiğimiz, saygı değer tüm kadınların ve çalışma arkadaşlarımızın kutluyorum" dedi.

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