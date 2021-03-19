AK Parti'nin yeni yöneticilerinden ziyaretler

AK Parti Bilecik İl Başkanlığına kısa bir süre önce seçilen Serkan Yıldırım, yönetim kadrosu ile ziyaretlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay AK Parti 7. Olağan Bilecik İl Başkanlığı seçimlerinde göreve seçilen Serkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, kentte görev yapan protokol üyelerini ziyaret etti. İl olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret eden Yıldırım, "Teşkilatımız ile birlikte Bilecik Valimiz Bilal Şentürk’ ü ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden dolayı valimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret eden Yıldırım ve beraberindekiler, son olarak Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretler sonunda kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "İl Emniyet Müdürümüz Ertuğrul Namal’ ı ziyaret ettik. Gece gündüz şehrimizin güvenliği ve vatandaşımızın huzuru için mesai harcayan tüm emniyet teşkilatı mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ardından teşkilatımız ile birlikte Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’ i ziyaret ettik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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