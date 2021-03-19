Bozüyüklü muhtarlardan AK Parti'ye ziyaret

Sen de mi uşak!

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Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bozüyüklü muhtardan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ziyaret.

Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle ve mahalle muhtarları AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Muhtarlara nazik davranışlardan dolayı teşekkür eden İl Başkanı Yıldırım, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

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