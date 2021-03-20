Bilecik Özel Bireyler Gençlik ve Spor Kulübü'nden sergi

Gençlik ve Spor Bilecik İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Bilecik Özel Bireyler Gençlik ve Spor Kulübü özel annelerin destekleriyle düzenlenen "Çömleğe Bizimde Elimiz Değdi" sergisinin açılışı yapıldı.

Bilecik Gençlik Merkezi’nde yapılan sergi açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, özel bireyler ve aileleri katıldı. Özel bireylerin evlerinde boyayarak süsledikleri çömleklerin sergilendiği açılışta, özel bireylerin heyecanı gözden kaçmadı. Bu kapsamda hazırlanan proje için 300 adet çömlek boyanırken, bin adet çömleğin boyanması hedeflendi. 53 özel annenin katkılarıyla boyanan çömlekler Mayıs ayında Bilecik ve İstanbul’da da sergilenecek.

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