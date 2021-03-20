Engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar hibe desteği Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar hibe desteği Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

İHA

Engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar hibe desteği Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Bilecik İl Müdürü Ayhan Tozan, engelli hibe desteği başvuruları artık edevlet üzerinden yapılabileceklerini söyleyerek, "Engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar hibe desteği veriyoruz. Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri eDevlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz" dedi.
Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, "Kendi işini kurmak isteyen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu engellilere verilecek sağlık kurulu raporları ile belgeleyen engelli vatandaşlarımız şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularını yeni dönemde eDevlet üzerinden yapabilirler. Başvuru şartlarını ve proje kabulünde verilecek destekleri İŞKUR’a engelli kaydı olmak, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğunu engellilere verilecek sağlık kurulu raporları ile belgelendirebilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak. Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde sürü yönetim elemanı/hayvan yetiştiriciliği belgesine, arıcılık projelerinde ise arıcılık belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. Engelli kişilerin kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla 16 Nisan 2021 tarihine kadar eDevlet üzerinden komisyona sunacakları projelerde Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin TL işletme gideri desteği. Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin TL kuruluş (demirbaş) desteği. Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45 bin TL destek sağlanmaktadır" dedi.
Öte yandan İl Müdürü Tozan, "Engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar hibe desteği veriyoruz. Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri eDevlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz" diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik Özel Bireyler Gençlik ve Spor Kulübü'nden sergi
YEREL HABERLER Bilecik Özel Bireyler Gençlik ve Spor Kulübü'nden ...
Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Mart karı yolları kapattı
YEREL HABERLER Mart karı yolları kapattı
Şeyh Edebali Türbesi’ni hiç böyle görmediniz
YEREL HABERLER Şeyh Edebali Türbesi’ni hiç böyle görmediniz
Jandarmadan motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan motosiklet denetimi
Şehit aileleri ziyaretinde kaleme aldığı duygu dolu mektubu okudu
YEREL HABERLER Şehit aileleri ziyaretinde kaleme aldığı duygu dolu ...
Konuş satışları durdu, tarla, bağ bahçe satışları patladı Emlakçı Hakan Küçük; "Pandemiden sonra konut satışları yüzde 50 düştü" "Vatandaşlar pandemiden kaçmak için tarla, bağ, bahçe satın alıyor"
YEREL HABERLER Konuş satışları durdu, tarla, bağ bahçe satışları ...
Bozüyüklü muhtarlardan AK Parti'ye ziyaret
YEREL HABERLER Bozüyüklü muhtarlardan AK Parti'ye ziyaret
Op. Dr. Tankut Uzun, Dr. Osman Mamikoğlu Otoloji ödülünün bu yılki sahibi oldu
YEREL HABERLER Op. Dr. Tankut Uzun, Dr. Osman Mamikoğlu Otoloji ...
AK Parti'nin yeni yöneticilerinden ziyaretler
YEREL HABERLER AK Parti'nin yeni yöneticilerinden ziyaretler
Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Başkan Yaman'a ziyaret
YEREL HABERLER Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma ...
99 ekip, 360 personelin katılımıyla gün boyu denetim yapıldı
YEREL HABERLER 99 ekip, 360 personelin katılımıyla gün boyu denetim ...
Kadın çalışanlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kadın çalışanlar ile bir araya geldi
Vali Yardımcı Taşdöğen'den Rektör Beydemir'e veda ziyareti
YEREL HABERLER Vali Yardımcı Taşdöğen'den Rektör Beydemir'e veda ...
TÜBİTAK yarışmasında bölge finallerine katılmaya hak kazandılar
YEREL HABERLER TÜBİTAK yarışmasında bölge finallerine katılmaya hak ...
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
Karı kocayı ölüme götüren kaza Gölette düşen araç içinden karı kocanın cesedi çıktı
YEREL HABERLER Karı kocayı ölüme götüren kaza Gölette düşen araç ...
Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gölete uçan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti
Bilecik'te devlet övünç madalyaları ve beratları törenle verildi
YEREL HABERLER Bilecik'te devlet övünç madalyaları ve beratları ...
Osmaneli'nde Çanakkale Zaferi’nin 106’nci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Osmaneli'nde Çanakkale Zaferi’nin 106’nci yıl dönümü ...
Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü töreni
YEREL HABERLER Bilecik'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale ...
Pazaryeri’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlaması
YEREL HABERLER Pazaryeri’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve ...
İki otomobil kavşakta çarpıştı
YEREL HABERLER İki otomobil kavşakta çarpıştı
Başkan Tanır tezgaha oturarak çömlek yaptı
YEREL HABERLER Başkan Tanır tezgaha oturarak çömlek yaptı