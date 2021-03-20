Gaziler savaş hatıralarını anlattı

Bilecik Belediyesi tarafından "Kahramanlar Milli Mücadeleyi Anlatıyor" programı kapsamında Kıbrıs gazileri Hayati Durak ve Fahri Karatay, savaş anılarını anlattı.
Yaşayan Şehir Müzesinde gerçekleştirilen ve Türk ordusu tarafından sergilenen kahramanlıkların anlatıldığı "Kahramanlar Milli Mücadeleyi Anlatıyor" adlı program ile Türk ordusunun savaş meydanlarında çektiği zorluklar ve sergilediği başarıların gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Vatandaşlara gazilerin Çanakkale zaferi ile ilgili duygu ve düşünceleri yanı sıra Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki anılarını anlattığı programın devamı Bilecik Belediyesinin kurumsal sosyal medya ağlarından canlı yayın olarak devam edecek.
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