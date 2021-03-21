Bilecik'te leyleklerin göçü, sisle birleşince görsel şölen oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te leyleklerin göçü, sisle birleşince görsel şölen oluştu

İHA

Bilecik'te leyleklerin göçü, sisle birleşince görsel şölen oluştu

Sıcak yerlere göç eden leylekler Bilecik'te yoğun sis yüzünden mola vermek zorunda kaldı. Sis kalkınca leylekler Bilecik semalarında adeta dans ederek ilerledi.
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler, Bilecik'e gelmeye başladı. Bilecik'te kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, bölgede görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar inmesine neden oldu. Bu esnada Bilecik semalarında aralıklarla yüzlerce kuşluk sürüler halinde ilerleyen leylekler, adeta dans ettiler. Leyleklerin göçü, bölgeyi etkisi altına alan sisle birleşti ve sürüler halinde uçan leyleklerin ahenk içindeki süzülüşleri ise vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.
Diğer yandan, bir süre kent merkezinde uçan leyleklerin daha sonra gözden kaybolduğu gözlemlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan okul servis araçlarına denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul servis araçlarına denetim
Türkiye Münazara Ligi Bilecik İl Finali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Türkiye Münazara Ligi Bilecik İl Finali ...
Gaziler savaş hatıralarını anlattı
YEREL HABERLER Gaziler savaş hatıralarını anlattı
Hırsızlık şebekesi çökertildi Çok sayıda suç kaydı bulunan 1'i kadın 4 şebeke üyesi Bozüyük polisinden kaçamadı Bozüyük'te çaldılar, Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz takibe sonucu Eskişehir'de yakalandılar
YEREL HABERLER Hırsızlık şebekesi çökertildi Çok sayıda suç kaydı ...
Doğum gününde şehit olan Sedat Çakır mezarı başında anıldı 6 Mayıs 1968 günü Pazaryeri'nde dünyaya geldi, 6 Mayıs 1989 günü Tunceli'de teröristler tarafından nöbete giderken şehit edildi Şehit evladının mezarı başında gözyaşı döken anne Refiye Çakır, "Oğlumu vatanda uğrana kurban vereli 32 sene oldu, söylemesi çok kolay geliyor ama ben her gün onun anıları ile yaşıyorum"
YEREL HABERLER Doğum gününde şehit olan Sedat Çakır mezarı başında ...
Turkısh Open Taekwondo Turnuvasına damga vurdu
YEREL HABERLER Turkısh Open Taekwondo Turnuvasına damga vurdu
Engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar hibe desteği Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
YEREL HABERLER Engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar hibe ...
Bilecik Özel Bireyler Gençlik ve Spor Kulübü'nden sergi
YEREL HABERLER Bilecik Özel Bireyler Gençlik ve Spor Kulübü'nden ...
Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Mart karı yolları kapattı
YEREL HABERLER Mart karı yolları kapattı
Şeyh Edebali Türbesi’ni hiç böyle görmediniz
YEREL HABERLER Şeyh Edebali Türbesi’ni hiç böyle görmediniz
Jandarmadan motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan motosiklet denetimi
Şehit aileleri ziyaretinde kaleme aldığı duygu dolu mektubu okudu
YEREL HABERLER Şehit aileleri ziyaretinde kaleme aldığı duygu dolu ...
Konuş satışları durdu, tarla, bağ bahçe satışları patladı Emlakçı Hakan Küçük; "Pandemiden sonra konut satışları yüzde 50 düştü" "Vatandaşlar pandemiden kaçmak için tarla, bağ, bahçe satın alıyor"
YEREL HABERLER Konuş satışları durdu, tarla, bağ bahçe satışları ...
Bozüyüklü muhtarlardan AK Parti'ye ziyaret
YEREL HABERLER Bozüyüklü muhtarlardan AK Parti'ye ziyaret
Op. Dr. Tankut Uzun, Dr. Osman Mamikoğlu Otoloji ödülünün bu yılki sahibi oldu
YEREL HABERLER Op. Dr. Tankut Uzun, Dr. Osman Mamikoğlu Otoloji ...
AK Parti'nin yeni yöneticilerinden ziyaretler
YEREL HABERLER AK Parti'nin yeni yöneticilerinden ziyaretler
Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Başkan Yaman'a ziyaret
YEREL HABERLER Darıca Bilecikliler Yardımlaşma ve Dayanışma ...
99 ekip, 360 personelin katılımıyla gün boyu denetim yapıldı
YEREL HABERLER 99 ekip, 360 personelin katılımıyla gün boyu denetim ...
Kadın çalışanlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kadın çalışanlar ile bir araya geldi
Vali Yardımcı Taşdöğen'den Rektör Beydemir'e veda ziyareti
YEREL HABERLER Vali Yardımcı Taşdöğen'den Rektör Beydemir'e veda ...
TÜBİTAK yarışmasında bölge finallerine katılmaya hak kazandılar
YEREL HABERLER TÜBİTAK yarışmasında bölge finallerine katılmaya hak ...
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı