İstanbul’dan Bilecik'e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile, 2 kişiye korona virüs (Covid19) bulaştırırken, 24 kişinin yaşadığı köy karantina alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Gölpazarı ilçesinde bağlı İncirli köyünde İstanbul’dan gelen bir ailenin temasta bulunduğu 2 kişiye korona virüs (Covid19) tespit edildi. Bunun sonucunda köye bağlı Bostancılar Mahallesi yaşayan 24 kişiye test yapılırken, giriş ve çıkışlar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27, 28 ve 72’inci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar kapatıldı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapatırken, sadece kontrol girişlerine izin veriliyor.

Öte yandan 24 kişinin test sonuçlarına göre hareket edileceği öğrenildi.

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