Bilecik Belediyesinden fırtına uyarısı

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Bilecik Belediye Başkanlığı il genelindeki vatandaşlara fırtına uyarısı yaptı.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre bugün şehrimizde 09.00 21.00 saatleri arasında kuvvetli fırtına olayı beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur" denildi.

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