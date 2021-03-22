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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden sahası için halkı bilgilendirdiler

İHA

Maden sahası için halkı bilgilendirdiler

Bozüyük ilçesindeki bir maden şirketi tarafından çevrede yaşayan vatandaşların katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Mustafa Budak başkanlık etti. Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyü sınırları içerisinde bulunan maden firması tarafından gerçekleştirilmesi planlanan bakır madeni kapasite artışı, kırma öğütme ve cevger zenginleştirme tesisi ve atık depolama alanı projesi ile ilgili olarak Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinin 9'uncı maddesi gereğince halkın katılımı toplantısı yapıldı. Muratdere ööy meydanında bulunan düğün salonu önünde açık havada yapılan toplantıya tesise yakın olan Muratdere, Ormangüzle, Erikli köyleri ve çevre köyler ile Bozüyük ve Bilecik'ten çok sayıda vatandaş katıldı.

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