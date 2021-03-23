AK Parti'de kongre heyecanı

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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bilecik İl Koordinatörü Berk Mersinli bir takım ziyaretler için kentte geldi.

Mersinli, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile bir takım istiarelerde bulundu. Ardından il, ilçe, kadın kolları ve belediye başkanlarının katılımıyla bir toplandı yapan Mersinli, teşkilatla AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi hakkında istişarelerde bulundu.

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