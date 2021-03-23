Otel, konaklama tesisleri ile paket servis yapan işyerlerine denetim

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Bilecik'te toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, fabrika servisleri, otel ve konaklama tesisleri ile paket servis yapan işyerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen salgınla mücadelede dinamik denetim modelince uygulamaya konulan ‘Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler’ kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, fabrika servisleri, otel ve konaklama tesisleri paket servis yapan işyerlerinin denetimleri İl, İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Esnafa sosyal mesafe, oturma planı, hijyen hususunda, bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara da maske, mesafe ve temizlik konularında daha duyarlı olmaya davet edildi.

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